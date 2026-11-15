Encuesta Criteria: Aprobación al presidente Kast bajó a 18%, llegando a su menor registro, y desaprobación subió a 72%

Una nueva edición de Encuesta Criteria, correspondiente a este domingo 15 de noviembre, reveló que la aprobación del presidente José Antonio Kast bajó 6 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, llegando a 18% y alcanzando su menor registro.

Por otro lado, la desaprobación aumentó 5 puntos porcentuales, llegando a 72%.

Un 10% no sabe cómo evaluar al mandatario.

Encuesta Criteria: Aumenta pesimismo en hogares y bajan expectativas económicas

El sondeo también dio a conocer que un 60% de los encuestados cree que la economía del país estará peor en seis meses. Esto corresponde a 11 puntos porcentuales más que en octubre.

Asimismo, un 13% espera que la economía repunte.

En tanto, un 46% de los consultados piensa que la situación económica de su hogar empeorará (+13 puntos), mientras que un 15% espera una mejora (-9 puntos).

En cuanto a empleo, un 53% cree que empeorarán las posibilidades de encontrar o mejorar un puesto de trabajo (+7 puntos) y un 14% espera mejores oportunidades (-6 puntos).