Encuesta Criteria: Aprobación al presidente Kast bajó a 18%, llegando a su menor registro, y desaprobación subió a 72%

Una nueva edición de Encuesta Criteria, correspondiente a este domingo 15 de noviembre, reveló que la aprobación del presidente José Antonio Kast bajó 6 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, llegando a 18% y alcanzando su menor registro.
Por otro lado, la desaprobación aumentó 5 puntos porcentuales, llegando a 72%.
Un 10% no sabe cómo evaluar al mandatario.
Encuesta Criteria: Aumenta pesimismo en hogares y bajan expectativas económicas
El sondeo también dio a conocer que un 60% de los encuestados cree que la economía del país estará peor en seis meses. Esto corresponde a 11 puntos porcentuales más que en octubre.
Asimismo, un 13% espera que la economía repunte.
En tanto, un 46% de los consultados piensa que la situación económica de su hogar empeorará (+13 puntos), mientras que un 15% espera una mejora (-9 puntos).
En cuanto a empleo, un 53% cree que empeorarán las posibilidades de encontrar o mejorar un puesto de trabajo (+7 puntos) y un 14% espera mejores oportunidades (-6 puntos).
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