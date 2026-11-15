Ministro Quiroz advierte que por la situación de la minería “está difícil la meta del 0,7%” de crecimiento económico

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló los alcances fiscales del acuerdo alcanzado con los gremios de camioneros para pausar el alza de los combustibles hasta marzo de 2027, tras destrabar una negociación que se extendió por varios días.

Los acuerdos se habían estancado entre lunes y miércoles mientras el jefe de la billetera fiscal permanecía en Valparaíso en la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

En ese contexto, el presidente José Antonio Kast le solicitó su retorno inmediato a la capital para cerrar la propuesta junto al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

En entrevista con La Tercera, Quiroz relató: “El presidente me llamó personalmente el día de ayer (jueves) a las 9 de la mañana para pedirme que, por favor, volviera a Santiago“. Al regresar, él negoció con las agrupaciones grandes y Alvarado con las dos restantes.

La cartera proyecta que este acuerdo costará cerca de US$700 millones, dependiendo de los precios internacionales tras las elecciones en Estados Unidos. Específicamente, el desembolso más sustancial ocurrirá durante enero, febrero y marzo del año siguiente.

Tras evaluar el desembolso, el secretario de Estado reconoció que “para Hacienda siempre va a haber un dolorcillo de guata cuando se abre la billetera más allá de lo que se previó; eso siempre es así”.

Al consultarle por qué no se utilizó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), explicó que usando esa herramienta “tendríamos los mismos precios de la gasolina que tenemos. Pero en el camino nos habríamos gastado $3,8 billones aproximadamente“.

En cambio, el gasto efectivo acumulado entre el Mepco y las ayudas sociales llega a $1,9 billones. Además, subsidiar los combustibles desde marzo habría costado casi US$2.000 millones adicionales, superando todo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, profundizó.

Producto de esta situación, Hacienda trabajará junto a las ministras de Energía y de Medio Ambiente para impulsar la electromovilidad sin subsidios en el transporte de carga ligera, donde los costos actuales ya son competitivos a nivel de mercado.

Por otro lado, en el plano macroeconómico, el jefe de las finanzas públicas reconoció presiones sobre la expansión anual del país.

“La situación de la minería nos ha hecho pensar que está difícil la meta del 0,7%, pero por ahora sigue siendo el número oficial”, admitió.

Además, la caída a dos dígitos del cobre, tanto para Codelco como en empresas privadas, golpea la actividad mensual. “Va a ser un Imacec en que, probablemente, vamos a ver una cifra negativa, con la minería pasando la cuenta”, advirtió el jefe de la billetera fiscal.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) no minero se estima positivo en todos sus rubros; el fenómeno de El Niño afectará los resultados de octubre, principalmente en el sector de servicios. Para hacer frente a esta situación, desde el Gobierno se acelerará la ejecución presupuestaria estos últimos meses.