Presidente Kast aterrizó en Vietnam para iniciar gira por Asia: Foco estará en buscar nuevas oportunidades comerciales

El presidente José Antonio Kast llegó a Vietnam para dar comienzo a su gira por Asia.

El mandatario aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai junto a la primera dama María Pía Adrisola, además de una delegación de ministros, parlamentarios y representantes del mundo empresarial.

Entre los secretarios de Estado que acompañaron a Kast está el canciller Francisco Pérez Mackenna; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el ministro de Agricultura, Jaime Campos. Y entre los parlamentarios están Fidel Espinoza, Ximena Órdenes, Sebastián Keitel, Andrés Longton y Renzo Trisotti.

Con su llegada, dio inicio a una visita oficial en el marco de los 55 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Vietnam.

La gira también contempla su participación en la APEC, en China.

La visita de Kast al continente asiático tendrá foco en el comercio y los vínculos empresariales.

La agenda en Hanói contempla reuniones con autoridades locales y participación en actividades para fortalecer lazos económicos.

El presidente será parte del foro empresarial Vietnam-Chile “Choose Chile”, al cual asistirán autoridades y representantes empresariales de ambos países, según consigna La Tercera.

El martes, Kast continuará con su gira con destino a China, donde participará en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.