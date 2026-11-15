Presidente Kast aterrizó en Vietnam para iniciar gira por Asia: Foco estará en buscar nuevas oportunidades comerciales

El presidente José Antonio Kast llegó a Vietnam para dar comienzo a su gira por Asia.
El mandatario aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai junto a la primera dama María Pía Adrisola, además de una delegación de ministros, parlamentarios y representantes del mundo empresarial.
Entre los secretarios de Estado que acompañaron a Kast está el canciller Francisco Pérez Mackenna; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el ministro de Agricultura, Jaime Campos. Y entre los parlamentarios están Fidel Espinoza, Ximena Órdenes, Sebastián Keitel, Andrés Longton y Renzo Trisotti.
Con su llegada, dio inicio a una visita oficial en el marco de los 55 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Vietnam.
La gira también contempla su participación en la APEC, en China.
La visita de Kast al continente asiático tendrá foco en el comercio y los vínculos empresariales.
La agenda en Hanói contempla reuniones con autoridades locales y participación en actividades para fortalecer lazos económicos.
El presidente será parte del foro empresarial Vietnam-Chile “Choose Chile”, al cual asistirán autoridades y representantes empresariales de ambos países, según consigna La Tercera.
El martes, Kast continuará con su gira con destino a China, donde participará en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
🇨🇱🇻🇳 El Presidente José Antonio Kast y la Primera Dama, María Pía Adriasola, inician su gira por Asia con una visita oficial a Vietnam, en el marco de los 55 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) November 15, 2026
Lo más leído
- Elizalde defiende fundamentos de acusación constitucional contra Rabat y afirma que el ministro cometió “al menos cuatro infracciones”
- Iglesia de Paraguay pide investigar posible tráfico de datos de 2,9 millones de clientes de Ueno Bank
- Subsecretario Pavez destaca acuerdo con camioneros y reconoce que "una movilización importante afecta las prioridades del Gobierno"
- Marina francesa intercepta semisumergible con toneladas de cocaína: Tripulante hundió la nave
- Ramírez (UDI) destaca acuerdo con camioneros y apuesta por aprobación "aplastante" del proyecto de rebajas de combustibles en el Congreso