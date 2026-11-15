Incendio tras explosión en Maipú deja un fallecido: Hay tres viviendas afectadas

La madrugada de este domingo, una persona resultó fallecida tras un incendio que afectó a tres viviendas en el pasaje Cruz del Sur, en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

La situación se registró cerca de las 03:40 horas, luego de una explosión al interior de una casa.

En el domicilio se encontraba una pareja de adultos mayores, de entre 70 y 80 años, junto a su nieto de 37 años.

Los ancianos fueron rescatados por vecinos y personal de Bomberos, mientras que su nieto falleció al interior de la vivienda.

Tras el siniestro, tres viviendas resultaron afectadas, y una de ellas fue consumida completamente por el fuego.

Las diligencias quedaron a cargo de personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y del OS9 de Carabineros, quienes deberán establecer el origen y las circunstancias en que comenzó el incendio.