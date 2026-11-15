Vocero de Gobierno descarta influencia del Segundo Piso en las decisiones del Ejecutivo y califica cuestionamientos como “un mito absoluto”

El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, respondió a los cuestionamientos de los partidos oficialistas a los asesores presidenciales del Segundo Piso de La Moneda, liderado por Alejandro Irarrázaval.

En entrevista con The Clinic, el vocero sostuvo que existe una percepción errónea sobre la influencia de los asesores presidenciales en las decisiones del Ejecutivo.

“Creer que hay un Segundo Piso desconocido que puede influir por debajo en las decisiones que toma el Gobierno es un mito absoluto“, dijo.

En esa misma línea, aseguró que “el Presidente gobierna con sus ministros y subsecretarios, no con el Segundo Piso“, y apuntó a quienes atribuyen a ese equipo las dificultades políticas del Gobierno.

Arenas criticó que los dirigentes oficialistas responsabilicen al equipo de asesores presidenciales por las dificultades políticas que ha enfrentado la administración de Kast.

“Los presidentes de los partidos equivocan el blanco de las críticas. Esto de atribuirle todo a un supuesto Segundo Piso hipertrofiado forma más parte del folclore que de la realidad“, añadió.

El Segundo Piso ha recibido críticas desde el oficialismo por su manejo de las crisis políticas del Gobierno, especialmente tras la polémica por las rebajas de condenas otorgadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, episodio que reactivó los cuestionamientos al rol de Alejandro Irarrázaval y su equipo asesor.