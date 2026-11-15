Sismo se percibe en la zona centro del país: Revisa su magnitud y dónde estuvo el epicentro

Durante la tarde de este domingo se registró un temblor de baja intensidad en la zona centro del país, específicamente en la Región de Valparaíso.

Temblor este domingo 15 de noviembre: ¿Cuál fue su magnitud?

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo ocurrió a las 12:46 horas y tuvo una magnitud de 3.3.

El epicentro del sismo se localizó a unos 18 kilómetros al sureste de Valparaíso.