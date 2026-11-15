Concejal de La Serena será formalizado tras ser acusado de exhibir sus partes íntimas en público

El concejal de La Serena Alejandro Astudillo será formalizado este domingo 15 de noviembre, luego de ser detenido por Carabineros tras una denuncia por un presunto incidente de exhibicionismo en la Plaza de Armas de la capital de la Región de Coquimbo.

Según informó Radio Bío Bío, a partir de antecedentes recogidos junto a Diario El Día, el procedimiento comenzó cuando integrantes de una agrupación de danza denunciaron que el edil se encontraba con el torso desnudo y exhibiendo sus partes íntimas en el espacio público.

Concejal enfrentará formalización este domingo

De acuerdo con los antecedentes preliminares, Astudillo habría presentado signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol y otras sustancias al momento de la intervención policial.

Tras su detención, fue trasladado a la Primera Comisaría de La Serena.

El Ministerio Público lo formalizará por el delito de ultraje público a las buenas costumbres ante el Juzgado de Garantía de la ciudad, instancia en la que se conocerán mayores antecedentes sobre lo ocurrido.

El concejal mantiene su presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial.