Murió Carlos Grollmus, sobreviviente del ataque incendiario contra el Molino Grollmus en 2022

Uno de los sobrevivientes del ataque incendiario al Molino Grollmus en 2022, Carlos Grollmus, falleció este sábado en la comuna de Contulmo, Región del Biobío.

El hecho fue confirmado por su familia a través de redes sociales, donde informaron que se realizará una misa en la Parroquia del Buen Pastos, en San Pedro de la Paz, a las 14:00 horas de este domingo.

En tanto, a las 16:00 horas se llevará a cabo la ceremonia de cremación de sus restos en el Parque San Pedro.

La Municipalidad de Contulmo también lamentó su muerte y expresó sus condolencias a sus familiares y cercanos.

“Como Municipalidad de Contulmo, lamentamos profundamente el fallecimiento de don Carlos Grollmus Thiele, expresando nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos y cercanos”, señalaron en una publicación de Instagram.

“Nuestro alcalde, Carlos Leal Neira, junto al municipio, hace llegar un afectuoso abrazo a su familia, acompañándolos en este difícil momento y deseándoles fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Que su recuerdo permanezca siempre en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo”, añadieron.

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El ataque al molino Grollmus

El nombre de Carlos Grollmus estuvo marcado por el ataque incendiario perpetrado el 29 de agosto de 2022 contra el Molino Grollmus, en la comuna de Contulmo.

Ese día, un grupo de más de 30 personas vinculadas a la organización Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) ingresó armado al recinto y agredió a quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con antecedentes de Fiscalía, el hecho dejó a tres personas lesionadas: Carlos Grollmus, quien perdió una pierna; Cristián Cid, quien sufrió un trauma ocular; y Helmuth Grollmus, quien resultó con lesiones leves.

Por estos hechos, el pasado 1 de septiembre el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete declaró culpables a 18 de los 19 imputados. Sin embargo, todos fueron absueltos del delito de asociación ilícita criminal.