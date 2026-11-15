Matthei arremete contra plan de seguridad de Kast: “Era puro bluff, no había nada detrás”

La excandidata presidencial Evelyn Matthei lanzó nuevas críticas al Gobierno de José Antonio Kast, especialmente por su gestión en seguridad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral.

En conversación con el senador Felipe Kast, en el programa Felipe PodKast, la exalcaldesa de Providencia aseguró que las propuestas del Ejecutivo en materia de seguridad carecían de una planificación sólida.

Según consignó Radio Bío Bío, Matthei calificó el plan como “puro bluff” y afirmó que detrás de sus anuncios no existía una preparación técnica suficiente.

A su juicio, esta situación provocó una de las primeras decepciones entre quienes respaldaron al mandatario, considerando que la seguridad fue uno de los principales ejes de su campaña.

Matthei cuestiona promesas electorales y crisis del ministro Rabat

La exministra también criticó los compromisos de campaña que, a su juicio, no pueden cumplirse.

“Cuando tú prometes algo que no puedes cumplir, eso es un engaño”, sostuvo.

En la entrevista, Matthei abordó además la controversia que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por decisiones relacionadas con rebajas de condenas.

La excandidata cuestionó la falta de coordinación política del Ejecutivo y aseguró que pocas veces había visto una crisis gestionada de manera tan deficiente.

Finalmente, rechazó que sus críticas al Gobierno se interpreten como una reacción a su derrota electoral y planteó que persisten actitudes machistas hacia las mujeres que expresan opiniones políticas de manera directa.