Iglesia de Paraguay pide investigar posible tráfico de datos de 2,9 millones de clientes de Ueno Bank

La Iglesia católica de Paraguay pidió investigar el posible tráfico de datos personales de los cerca de 2,94 millones de clientes de Ueno Bank, entidad financiera intervenida a comienzos de noviembre por problemas de solvencia.

Según informó EFE, el cardenal Adalberto Martínez advirtió durante su homilía de este domingo que, si se comprueba un uso indebido de la información recopilada por el banco, el perjuicio podría extenderse más allá de las pérdidas económicas.

El religioso sostuvo que, de confirmarse estas prácticas, “no solo se habría despojado a las personas de sus bienes, también se habría vulnerado su intimidad y su dignidad”.

Entre los antecedentes que generan preocupación se encuentra la recopilación de datos biométricos, como huellas dactilares y registros de reconocimiento facial, utilizados para identificar a los clientes.

La crisis de Ueno Bank que provocó la destitución de Santiago Peña

El llamado de la Iglesia ocurre después de que el nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, cuestionara el modelo de negocios de Ueno Bank.

Ante el Senado, el funcionario aseguró que la entidad buscaba recopilar datos biométricos de millones de personas para desarrollar negocios con esa información. Sin embargo, las sospechas sobre un eventual tráfico de datos todavía deben ser investigadas.

El BCP inició el procedimiento de resolución del banco el 3 de noviembre, tras detectar que sus niveles de solvencia estaban por debajo de los mínimos exigidos.

La crisis también tuvo consecuencias políticas: el entonces presidente Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político el 6 de noviembre y posteriormente quedó detenido en el marco de las investigaciones judiciales.

El caso también involucra a exautoridades del Banco Central y antiguos directivos de Ueno Bank, mientras la Fiscalía busca determinar las responsabilidades por las irregularidades financieras y el destino de los recursos comprometidos.