Subsecretario Pavez destaca acuerdo con camioneros y reconoce que “una movilización importante afecta las prioridades del Gobierno”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó el acuerdo entre el Gobierno y agrupaciones de camioneros luego del paro que se produjo durante esta semana a raíz del alza en el precio del diésel.

Entre las medidas pactadas está que se revertirá la última alza de los combustibles ($39 en la gasolina y $42 en el diésel), se aplicará una rebaja adicional de $100 por litro para este último y se suspenderán las alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027.

En el programa Mesa Central de T13, la autoridad afirmó que “hay un diálogo permanente con los camioneros; otra cosa es qué otras cosas uno ve cuando se concreta y uno monitorea la magnitud de la movilización”.

Respecto a cómo se logró llegar a un acuerdo, la autoridad señaló: “El Gobierno soluciona un paro de camioneros recurriendo a las artes de la política. Eso significa diálogo, eso significa propuestas concretas arriba de la mesa”.

Con todo, aseveró que “evidentemente que la circunstancia de tener una movilización importante también afecta las prioridades del Gobierno; eso, sin ninguna duda, no podemos desconocerlo”.

A juicio de Pavez, “un gobierno responsable no puede estar solamente mirando el fin de mes, tiene que estar mirando los próximos tres, cuatro, cinco años”.

“Yo no tengo ninguna duda de que, a medida que avanza el partido, nosotros vamos a demostrar que las decisiones que ha tomado el Gobierno van a tener los efectos deseados”, concluyó.