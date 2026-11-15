Marina francesa intercepta semisumergible con toneladas de cocaína: Tripulante hundió la nave

(EFE) – La Marina francesa interceptó un semisumergible que transportaba varias toneladas de cocaína en el océano Atlántico, durante una operación realizada el jueves 12 de noviembre y cuyos detalles fueron informados este domingo por las autoridades de Francia.
Según consignó EFE, cuando los militares se aproximaron a la embarcación, que navegaba sin bandera, tres de sus ocupantes saltaron al mar, mientras que un cuarto activó un mecanismo para hundirla.
Los efectivos lograron rescatar a los cuatro tripulantes y recuperar 146 kilos de cocaína. Sin embargo, el resto del cargamento terminó en el fondo del océano junto con la nave.
Una operación inédita para la Marina francesa
Las autoridades calificaron el procedimiento como inédito, debido a las características de la embarcación y su interceptación.
El operativo contó con el apoyo de un helicóptero militar y un avión estadounidense de patrulla marítima.
Los cuatro sospechosos quedaron detenidos, mientras que la Oficina Antidroga del Caribe (OFAST) asumió la investigación judicial y la custodia de la droga incautada.
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