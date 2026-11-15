¿Buscas trabajo? Independencia realizará feria laboral con más de 2 mil vacantes y participación de 30 empresas

Una feria laboral con más de 30 empresas e instituciones públicas será realizada el próximo miércoles 18 de noviembre en la comuna de Independencia.

Se trata de la cuarta edición de la Feria Laboral de Independencia 2026, organizada por el municipio, a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL).

La iniciativa busca acercar nuevas oportunidades de empleo a quienes se encuentran en búsqueda de trabajo, facilitando el contacto directo con empresas de distintos rubros y sectores productivos.

La actividad se realizará en el frontis del edificio consistorial ubicado en avenida Independencia 753, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

La feria ofrecerá más de 2.000 vacantes y contará con la participación de empresas e instituciones de rubros que van desde el retail, centros públicos, centros médicos y comercio general.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, resaltó que la iniciativa es una buena opción tanto para quienes buscan integrarse al mercado laboral como para aquellos que necesitan encontrar una fuente de ingresos durante el próximo periodo estival.

El jefe comunal hizo un llamado a las personas interesadas a asistir a esta jornada, llevando su cédula de identidad y currículum vitae, ya sea en formato impreso o digital, para postular a las ofertas disponibles.