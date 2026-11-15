Elizalde defiende fundamentos de acusación constitucional contra Rabat y afirma que el ministro cometió “al menos cuatro infracciones”

El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que la acusación constitucional que la oposición presentó contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tiene fundamentos.

Según dijo, el secretario de Estado “cometió al menos cuatro infracciones constitucionales y legales”.

En entrevista con Mesa Central de T13, el militante socialista reiteró que quienes critican la acción no conocen el contenido específico: “Yo he visto mucha gente que dice ‘mire, sabe que esto no tiene fundamento’ y ni siquiera la han leído“.

Al abordar las infracciones cometidas por Rabat, señaló que la primera es que el titular de Justicia “no dio cumplimiento a la ley del 2022, que excluía estos beneficios a los agresores sexuales de menores de edad”.

En segundo lugar, comentó que el ministro “otorgó beneficios a violadores de derechos humanos, sin que se cumplieran los requisitos que establecen los tratados internacionales que han suscrito Chile”.

En el tercer punto, el otrora ministro del Interior aseguró que “cuando (Fernando Rabat) toma la decisión de suspender las decisiones, pasa a llevar la obligación legal de actuar de manera expedita y el principio tiene excusabilidad. Él formalmente tiene que tomar una decisión, no puede postergarla, y lo que debe hacer es rechazar”.

En último lugar, sostuvo que cuando el secretario de Estado “va al Congreso Nacional y le piden que dé cuenta en la sesión especial de lo que hizo, entrega información parcial y miente. Eso es una infracción del principio de transparencia consagrado en el artículo octavo de la Constitución”.

En esa línea, Elizalde cuestionó que Rabat presentara solo los fallos que respaldarían su postura.

“Hoy día, los fallos del año 2025-2026, que iban en contra de su argumentación. Como resultado de que entrega esta información parcial y no muestra todos los fallos y toda la jurisprudencia, acto seguido dice ‘yo estaba obligado, porque había una jurisprudencia uniforme y unívoca’, lo que es falso”.

Al consultarle por el material del líbelo acusatorio, el también abogado apuntó que, a su juicio, sí hubo un incumplimiento por parte del ministro, “porque la ley literalmente señala que no se debe otorgar el beneficio“.