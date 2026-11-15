Fiscalía de Paraguay incauta avión vinculado a Ueno Bank: Conmebol figura entre sus arrendatarios

(EFE) – La Fiscalía de Paraguay incautó este domingo 15 de noviembre un avión privado vinculado al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial relacionado con Ueno Bank, entidad financiera intervenida por problemas de solvencia a comienzos de este mes.

Según informó la agencia EFE, el operativo se realizó durante un allanamiento en uno de los hangares del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, cercano a Asunción, como parte de la investigación por el presunto vaciamiento del banco.

La aeronave corresponde a un Gulfstream Aerospace G-IV con matrícula estadounidense, fabricado en 1995, de acuerdo con antecedentes publicados por el medio paraguayo ABC Color.

Fiscalía investiga vínculo del avión con Conmebol

El fiscal Francisco Cabrera explicó que la aeronave está relacionada con empresas paraguayas mediante un fideicomiso constituido en Estados Unidos.

Asimismo, confirmó que los investigadores encontraron documentos que acreditan que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) arrendó el avión en varias ocasiones, aunque no entregó mayores antecedentes sobre esos contratos.

El jet quedará bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), encargada de custodiar los activos vinculados a investigaciones judiciales.

La diligencia forma parte de la causa por el cierre de Ueno Bank, cuyo procedimiento de resolución comenzó el 3 de noviembre y afectó a cerca de 2,94 millones de clientes.

El escándalo también provocó una crisis política que terminó con la destitución del entonces presidente Santiago Peña, el 6 de noviembre, y su posterior detención en el marco de las investigaciones.