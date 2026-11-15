Ley de 40 horas: ¿Cuándo se reducirá nuevamente la jornada laboral?

Uno de los proyectos más recordados del gobierno del expresidente Gabriel Boric fue la Ley de 40 horas laborales, que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas de trabajo, y que entró en vigor en abril de 2024.

La norma se ha implementado de manera gradual y, hasta la fecha, ha tenido dos reducciones de la jornada de trabajo. La primera ocurrió el 26 de abril de 2024, cuando se pasó de 45 a 44 horas de trabajo.

La segunda fue el 26 de abril de 2026, cuando se redujo la jornada laboral de trabajadoras y trabajadores a 42 horas.

¿Cuándo es la próxima reducción de la jornada laboral?

De acuerdo con el calendario de disminución progresiva de las horas de trabajo, aún queda una rebaja más en las horas laborales.

La programación indica que en abril de 2028 se llegará a las 40 horas semanales, siendo esta la última vez que se recorte la jornada para cumplir con la normativa.

Cabe señalar que esta rebaja no aplica para quienes trabajan en el sector público, ya que se aplica únicamente a las personas contratadas conforme al Código del Trabajo.