Bessent exige explicaciones a Nvidia por ventas de chips a China y pide un nuevo CEO externo

(EFE) – El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, exigió este domingo explicaciones a Nvidia sobre posibles irregularidades en la venta de chips avanzados a empresas vinculadas con China y pidió que su próximo director ejecutivo sea elegido fuera de la compañía.

En una entrevista con Fox News, el funcionario cuestionó si la tecnológica habría facilitado operaciones destinadas a evadir las restricciones estadounidenses sobre la exportación de semiconductores.

Según informó EFE, Bessent planteó dudas sobre la cultura interna de la empresa y si algunas ventas aparentemente irregulares buscaban incrementar sus ingresos. Además, solicitó respuestas del directorio y sus asesores jurídicos externos en los próximos diez días.

El escándalo de Nvidia y la salida de Jensen Huang

Las declaraciones llegan después de la renuncia de Jensen Huang, cofundador y hasta esta semana director ejecutivo de Nvidia, tras revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales.

Entre ellas figura una relación con Alice Huang, antigua ejecutiva de Megaspeed, empresa con sede en Singapur. Funcionarios estadounidenses sospechan que la mujer podría tener vínculos con la inteligencia china, aunque esa acusación no ha sido acreditada públicamente.

En medio de la controversia, Bessent sostuvo que el directorio debe buscar un nuevo liderazgo fuera de Nvidia. La compañía nombró de manera interina a su directora financiera, Colette Kress.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también intervino en el debate y propuso públicamente al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, como posible reemplazante de Huang.

Megaspeed bajo investigación por posibles exportaciones irregulares

Otro punto de la controversia es Megaspeed, investigada por sospechas de facilitar el acceso de compañías chinas a chips estadounidenses sujetos a restricciones.

Bessent cuestionó que el Departamento de Comercio, encabezado por Howard Lutnick, no incorporara a la empresa a la lista de entidades restringidas.

El secretario de Comercio aceptó comparecer ante el Congreso para abordar el caso, mientras las autoridades intentan esclarecer si existieron incumplimientos de las normas de exportación y qué responsabilidades podrían corresponder a Nvidia.