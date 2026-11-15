Brasil: Familia olvidó a su hijo de 7 años en el avión tras aterrizar en Porto Alegre

(CNN Brasil) – En el Aeropuerto Internacional Salgado Filho, en Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul, se produjo una escena inusual en la tarde de este sábado recién pasado.

Un piloto de Latam tuvo que comunicarse por radio con el control de tráfico aéreo para informar que una familia había olvidado a su hijo de aproximadamente 7 años dentro del avión.

El incidente ocurrió en el vuelo LA3420, que despegó del Aeropuerto Internacional de Guarulhos en São Paulo con destino a la capital de Río Grande do Sul.

“Se ha dado una situación bastante inusual. Una familia desembarcó y olvidó a su hijo a bordo. Tiene aproximadamente 7 años”, anunció el piloto. “Por favor, necesito que un operador de emergencias venga aquí, si me lo permite”.

Según Latam Airlines, el niño permaneció a bordo del avión después de que su familia desembarcara. El menor fue acompañado por el personal de la compañía y entregado a su madre sano y salvo aproximadamente 15 minutos después, tras confirmarse el parentesco.

“El niño estuvo acompañado por personal de la empresa y fue devuelto sano y salvo a su madre aproximadamente 15 minutos después, tras confirmarse el parentesco”, dijo la empresa en un comunicado.