“Acabó con las pandillas después de haber acabado con el sistema democrático”: El diagnóstico de Carlos Granés sobre El Salvador y los nuevos populismos

El mundo atraviesa un reordenamiento geopolítico marcado por la estridencia, la polarización y la aparición de liderazgos de carácter refundacional que desafían constantemente las bases institucionales. Ese es el eje central del análisis que entregó el destacado pensador y antropólogo colombiano Carlos Granés, autor del ensayo El Rugido de Nuestro Tiempo, durante su reciente participación en el programa Influyentes de CNN Chile. En diálogo con la periodista Paula Escobar, el escritor desmenuzó la ola populista que asedia a América Latina y advirtió sobre los altos costos cívicos que arrastran los modelos de “salvación nacional”, como el impulsado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. “Acabó con las pandillas después de haber acabado con el sistema democrático”, sentenció Granés al evaluar los resultados del mandatario centroamericano.

Para el intelectual colombiano, el innegable éxito en materia de seguridad exhibido por Bukele oculta una demolición sistemática del Estado de derecho. En esa línea, Granés explicó que el líder salvadoreño no basó sus logros en una gestión institucional tradicional, sino en la concentración total de la autoridad a expensas de la independencia judicial, el Congreso y la libertad de prensa. “Primero tuvo que demoler las institucionalidades para poder ejercer un poder omnímodo y sin vigilancia y sin fiscalización”, aseguró el antropólogo sudamericano. A esto, agregó una sombría proyección sobre el futuro institucional de ese país: “Llegará un momento en el que va a haber fricciones entre ese poder y la sociedad, y todos los organismos que protegen a la sociedad del poder ya van a estar destruidos”.

Esta deriva iliberal no es un fenómeno aislado de Centroamérica, sino que responde a una estrategia política global donde figuras de distinto color ideológico eluden los contrapesos republicanos. Granés apuntó a liderazgos como los de Donald Trump, Javier Milei o Gustavo Petro, quienes instalan disputas morales y batallas culturales permanentes para movilizar emocionalmente al electorado y mantener activas sus bases de apoyo. “Son proyectos no reformistas sino de todo o nada, luchas morales entre el bien y el mal, batallas culturales para establecer una escala de valores que debe generalizarse en la sociedad”, explicó el ensayista, remarcando que estos discursos marginan por completo las verdaderas urgencias materiales de la población.

El gran problema de esta hiperpolítica, según advirtió el escritor, es que estos mandatarios ven las limitaciones propias de la democracia no como garantías ciudadanas, sino como simples obstáculos para su voluntad mesiánica. En este delicado contexto, el ataque frontal a la prensa independiente, a los jueces y al Poder Legislativo se vuelve una herramienta estándar de gobernabilidad y adoctrinamiento. “Lo que le molesta y con lo que no se siente cómodo es la limitación del poder, que es el elemento liberal de la democracia, es decir, la división del poder y el control y vigilancia del Ejecutivo”, argumentó el invitado a CNN Chile.

Ante este complejo escenario de permanente conflicto público, el antropólogo subrayó la urgencia de respaldar a los organismos fiscalizadores mediante una férrea resistencia ciudadana y social. Pese a la evidente degradación del debate político, motivado en gran medida por liderazgos que buscan gobernar para sus pequeñas mayorías a través del choque, Granés depositó su esperanza en la madurez cívica del electorado a largo plazo. “Tengo fe en la sensatez final de una ciudadanía que acabará hartándose de este tipo de política y que acabará exigiendo menos estridencia, más seriedad, menos performance, más visión política, más horizonte de futuro, más unidad, más consenso y menos polarización”, concluyó el pensador.