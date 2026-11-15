Siete ciclistas lesionados tras ser atropellados por camioneta en Rengo: Conductor no tenía licencia

Siete ciclistas resultaron lesionados luego de ser impactados por una camioneta durante la tarde de este domingo 15 de noviembre, en la ruta H-50, sector de Apalta, en la comuna de Rengo, Región de O’Higgins.

Según informó T13, el accidente ocurrió cerca de las 13:30 horas, cuando el vehículo alcanzó al grupo de deportistas que circulaba en su misma dirección.

Tres ciclistas fueron trasladados al Hospital Regional de Rancagua con lesiones graves, mientras que los otros cuatro fueron derivados al Hospital de Rengo. Todos se encuentran fuera de riesgo vital.

🔴Ciclistas del Team Rengo fueron embestidos por un vehículo mientras se desplazaban por la ruta que conecta #Rosario con #QuintadeTilcoco. 📹 Rengo Notas @GeorgeEnOff @reddeemergencia @DannyUlloa https://t.co/lKD5YK4sR6 — Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) November 15, 2026

Conductor de 72 años fue detenido

Carabineros confirmó que el conductor no tenía licencia de conducir, aunque mantenía la documentación del vehículo al día y no presentaba indicios de consumo de alcohol.

El hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en el cuasidelito de lesiones graves y quedó a disposición de la Fiscalía Local de Rengo, mientras se investigan las circunstancias del accidente.