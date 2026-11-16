Ruta Vicuña-Yendegaia estará lista en 2029: MOP apunta a diciembre de dicho año para concluir obra que reducirá a 12 horas el viaje a Puerto Williams

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) estableció diciembre de 2029 como plazo para finalizar la construcción de la Ruta Vicuña–Yendegaia, en Tierra del Fuego, una obra que comenzó en 1994 y que permitirá reducir considerablemente los tiempos de traslado entre Punta Arenas y Puerto Williams.

Según informó La Tercera, el proyecto tiene una extensión total de 139,6 kilómetros y actualmente restan 28,1 kilómetros por construir, correspondientes a las etapas XII, XIII y XIV. El MOP, junto al Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), ya comenzó la fase final de las obras.

Una vez completada, la ruta permitirá realizar el trayecto entre Punta Arenas y Puerto Williams en aproximadamente 12 horas, combinando transporte terrestre y marítimo. Actualmente, el viaje por mar puede demorar hasta 32 horas.

Para cumplir con el plazo comprometido, el MOP y el CMT contemplan implementar frentes de trabajo simultáneos en ambos extremos del trazado, mediante un sistema de turnos de 20 días de trabajo por 20 de descanso. Durante el verano se realizarán dobles jornadas, entre las 06:00 y las 22:00 horas, para aprovechar la luz natural.

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, destacó la importancia de concretar el proyecto: “Es un sueño largamente esperado por los habitantes de Magallanes y estamos trabajando para hacerlo realidad”.