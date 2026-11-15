Cadem: Aprobación de Kast cae al 27% y 64% respalda bloqueos de camioneros en las carreteras

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó dos puntos porcentuales y llegó al 27%, según la nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, difundida este domingo 15 de noviembre.

El sondeo también reveló que la desaprobación del mandatario aumentó un punto y alcanzó el 69%, en una semana marcada por las movilizaciones de los camioneros y las negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

La medición abordó, además, la evaluación ciudadana de la gestión presidencial y las medidas comprometidas por el Ejecutivo para enfrentar el alza de los combustibles.

Cadem: 64% está de acuerdo con los bloqueos de camioneros

Uno de los principales resultados de la encuesta apunta al respaldo a la movilización del transporte de carga.

Ante la consulta sobre los bloqueos de carreteras como mecanismo de presión hacia el Gobierno, un 64% manifestó estar de acuerdo, incluso considerando sus efectos sobre el funcionamiento del país. En tanto, un 33% expresó su rechazo.

Respecto de las consecuencias de la paralización, el 49% consideró que afectó mucho o bastante el funcionamiento normal del país, mientras que un 34% respondió que lo hizo en alguna medida y un 16% estimó que tuvo poco o ningún impacto.

Mayoría respalda las medidas del acuerdo entre Gobierno y camioneros

La encuesta también evaluó las principales disposiciones del acuerdo que permitió poner fin a la paralización.

Según Cadem, un 66% está de acuerdo con reducir en $142 por litro el precio del diésel, mientras que el mismo porcentaje respalda congelar nuevas alzas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027.

Asimismo, el 64% apoya aumentar del 35% al 70% la devolución de peajes que pagan los buses interurbanos, otra de las medidas incluidas en el entendimiento.

Las iniciativas requieren avanzar en su tramitación legislativa para concretarse.

¿Cómo evalúan los encuestados al Gobierno de Kast?

La medición también consultó sobre la percepción del mandatario y su desempeño durante los primeros ocho meses de administración.

En este apartado, un 52% señaló que no le gusta Kast y considera que ha realizado un mal gobierno, mientras que un 24% afirmó que le gusta el Presidente, pero evalúa negativamente su gestión.

Por otro lado, un 16% declaró que le gusta el mandatario y cree que ha hecho un buen gobierno, mientras que un 3% señaló que no le gusta, pero reconoce una buena gestión.

Los resultados reflejan una evaluación predominantemente negativa del Ejecutivo, en un contexto de cuestionamientos por el costo de la vida y las recientes movilizaciones del transporte.