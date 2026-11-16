Presidente Kast desarrolla gira por Asia: Sostiene reunión con su par de Vietnam con foco en inversiones, comercio y acuerdos bilaterales

El Presidente José Antonio Kast desarrolló este lunes una intensa agenda oficial en Hanói, Vietnam, donde encabezó un encuentro empresarial y se reunió con su homólogo vietnamita, Tô Lâm, como parte de su primera gira por Asia.

La visita tiene entre sus principales objetivos atraer inversiones hacia Chile y ampliar el acceso de productos nacionales al mercado vietnamita, especialmente carnes y frutas frescas.

Durante la madrugada de este lunes, en horario chileno, el Mandatario participó en el foro empresarial “Choose Chile”, realizado en el Hotel Meliá de Hanói, ante autoridades y representantes del sector privado de ambos países.

“Como Gobierno hemos venido con una misión clara: buscar inversión y trabajo para los chilenos, y también para abrir oportunidades para la inversión de empresas y personas de Vietnam en Chile”, señaló durante su intervención.

Uno de los principales asuntos planteados por el Presidente fue la necesidad de avanzar en las autorizaciones sanitarias para exportar carne bovina, porcina y de ave desde establecimientos chilenos al mercado vietnamita.

Según explicó, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, mantiene gestiones con su contraparte local para concretar estas habilitaciones.

El Mandatario también manifestó su intención de ampliar el ingreso de kiwis y arándanos frescos, productos cuyas negociaciones sanitarias continúan en desarrollo.

En ese contexto, destacó que las exportaciones agrícolas y pecuarias chilenas a Vietnam crecieron cerca de un 50% entre 2021 y 2025, hasta alcanzar los US$40 millones, de acuerdo con las cifras que expuso.

Reunión con el presidente de Vietnam

Tras sus actividades empresariales, Kast fue recibido por el presidente vietnamita, Tô Lâm, en una ceremonia oficial realizada en la sede de la Asamblea Nacional, en Hanói.

Ambos mandatarios sostuvieron conversaciones junto a sus respectivas delegaciones, en el marco de una agenda que contempla el intercambio de acuerdos de cooperación bilateral.

Entre los integrantes de la comitiva chilena se encuentran el canciller Francisco Pérez Mackenna, el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el titular de Agricultura, Jaime Campos.

La jornada también incluyó actividades protocolares en el Monumento a los Héroes y Mártires y en el Mausoleo de Ho Chi Minh, además de encuentros con autoridades vietnamitas.

La visita coincide con los 55 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Vietnam, países que mantienen un Tratado de Libre Comercio vigente desde 2014.

Tras su paso por Vietnam, el Mandatario continuará su gira hacia China, donde participará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y tiene prevista una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping.

Posteriormente, la agenda contempla una visita a Japón, donde sostendrá un encuentro con la primera ministra Sanae Takaichi.

La gira se extenderá hasta el próximo 22 de noviembre y busca fortalecer los vínculos económicos y diplomáticos de Chile con distintos países de la región Asia-Pacífico.