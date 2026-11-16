Letonia: Primer ministro logra acuerdo para formar Gobierno con estrecha mayoría de 51 escaños

El primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, anunció un acuerdo entre su formación, Lista Unida (AS), y el partido de derecha Alianza Nacional (NA) para constituir un nuevo Gobierno de coalición, tras las elecciones parlamentarias celebradas en octubre.

El pacto permitirá que ambas colectividades sumen 51 de los 100 escaños del Saeima, el Parlamento letón, con una estrecha mayoría que obligará al futuro Ejecutivo a mantener la disciplina de sus parlamentarios para aprobar sus iniciativas.

Según informó la oficina del primer ministro, los partidos alcanzaron un entendimiento sobre las áreas de responsabilidad, aunque todavía deben completar las negociaciones y formalizar los documentos de cooperación.

Kulbergs justificó su decisión de pactar con Alianza Nacional por la trayectoria de colaboración entre ambas fuerzas y sus coincidencias respecto de las reformas que pretende impulsar.

La conformación del nuevo Ejecutivo deja fuera a Nueva Unidad (JV), de centroderecha, y Progresistas, de centroizquierda, que este lunes confirmaron que no respaldarán la futura administración.

Las prioridades del nuevo Gobierno de Letonia

El primer ministro estableció como principales objetivos de su próxima administración fortalecer la seguridad nacional, ordenar las finanzas públicas, impulsar el crecimiento económico y mejorar la eficiencia del Estado.

En particular, advirtió sobre la situación presupuestaria del país y sostuvo que, sin medidas correctivas, Letonia podría enfrentar dificultades para financiar sus necesidades de defensa hacia 2030.

La advertencia adquiere relevancia por la posición de Letonia en el flanco oriental de la OTAN, en un contexto de preocupación por la seguridad europea y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Kulbergs también manifestó su intención de mantener conversaciones periódicas con la oposición para facilitar la aprobación de reformas, ante el reducido margen parlamentario de su coalición.

Alianza Nacional asumirá tres ministerios

Como parte del acuerdo, Alianza Nacional quedará a cargo de los ministerios del Interior, Bienestar Social y Cultura, cuyos candidatos deben ser propuestos por la colectividad.

El primer ministro también solicitó al actual titular de Defensa, Raivis Melnis, continuar en el cargo durante la próxima administración.

La composición definitiva del gabinete será anunciada posteriormente. Kulbergs aseguró que priorizará la experiencia y las capacidades profesionales de los candidatos por sobre las consideraciones partidistas.

El acuerdo se produce después de que Lista Unida obtuviera 41 escaños en las elecciones de octubre, mientras que Alianza Nacional consiguió otros diez.

Pese a contar con los votos necesarios para una mayoría, el nuevo Ejecutivo deberá enfrentar negociaciones con otras fuerzas políticas. El partido Letonia Primero, que dispone de 17 diputados, ha condicionado su eventual respaldo a una serie de reformas económicas y administrativas.

El nuevo gabinete todavía debe recibir la aprobación del Parlamento para asumir formalmente sus funciones.