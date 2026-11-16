Alvarado y continuidad de Rabat en el Gobierno: “El Presidente tiene la convicción de que, independientemente de los errores políticos, aquí hay un error del sistema”

El vicepresidente, Claudio Alvarado, se refirió a la situación en el Gobierno en medio de la gira por Asia en la que está participando el Presidente José Antonio Kast.

En conversación con Radio Infinita, Alvarado fue consultado sobre la polémica continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de la crisis por las firmas de rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales contra menores de edad.

Sobre este punto, el biministro Alvarado puntualizó que “yo entiendo perfectamente cuando existen situaciones de estas características, el sentido común dice lo correcto, lo más fácil, lo más simple es cambiar de ministro y ahorrarse una discusión, un debate y un problema. Pero el Presidente tiene la convicción de que, independientemente de los errores políticos, en el fondo aquí hay un error del sistema“.

“Aquí, primero, el Congreso despacha una ley que no tiene una aplicación única en su ejecución. En segundo lugar, los tribunales han tenido dos interpretaciones respecto al articulado de esa ley. Y, en tercer lugar, los poderes ejecutivos al decidir han actuado por dos caminos distintos”, complementó.

En esa misma línea, aseguró que “por lo tanto, si tres poderes del Estado no actúan de una manera única ante un texto legal, es porque la legislación tiene un problema. Y, por lo tanto, eso se arregla corrigiendo la legislación. Por eso que nosotros ingresamos un proyecto de ley para que nunca más suceda este tipo de situaciones”.

En consecuencia, eso es lo que señala el Presidente. Este es un error del sistema, que lo reconoce, él pide las disculpas, y a su vez, ¿no es cierto?, tiene la convicción de que el ministro Rabat ha sido un ministro ampliamente valorado en el Congreso en su gestión previa a este episodio, que tiene las capacidades para ser parte de la solución y en eso estamos. Pero, desde el punto de vista de la percepción ciudadana, claramente y evidente, no es la decisión que gusta.