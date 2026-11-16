Parisi cuestiona rumbo del Gobierno de Kast tras rebaja de penas y bencinazo: “La tecnocracia le está ganando al sentido común”

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó el rumbo del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y sostuvo que algunas de sus principales dificultades responden a decisiones adoptadas desde una lógica excesivamente técnica, sin considerar suficientemente sus efectos políticos y sociales, ad portas del libelo contra su secretario de Estado, Fernando Rabat, en el centro de las críticas por las controvertidas rebajas de condenas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En entrevista con CNN Chile Radio, el excandidato presidencial relacionó bajo ese diagnóstico la crisis por la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, el alza de los combustibles y la situación económica.

“Yo creo que la tecnocracia le está ganando al sentido común”, afirmó.

Parisi aseguró que valora la importancia de los criterios técnicos e incluso se definió como “tecnócrata”, pero planteó que gobernar requiere incorporar otras consideraciones.

“Está bien la tecnocracia, de todas maneras. Yo soy un tecnócrata. Pero creo que cuando se gobierna, hay que tener también el corazón latiendo por la gente y no solamente por lo que te dice la jurisprudencia”, sostuvo.

Rabat y el costo político para Kast

Uno de los ejemplos utilizados por Parisi fue la situación del ministro Fernando Rabat, cuya continuidad volvió a cuestionar en medio de la acusación constitucional presentada en su contra.

A juicio del líder del PDG, la decisión que originó la crisis pudo tener sustento técnico, pero tuvo consecuencias políticas que el Presidente debió considerar.

“Lo que yo siento es que fue una decisión técnica y no política, la del ministro Rabat”, señaló.

Parisi sostuvo que él habría apartado al secretario de Estado y responsabilizó a Kast por prolongar el conflicto.

“Aquí el que tiene el problema es el Presidente Kast, que está forzando una acusación constitucional”, afirmó.

Respecto de la posición del PDG, señaló que existe por ahora una inclinación mayoritaria favorable a la acusación, aunque recalcó que los diputados deberán revisar íntegramente el libelo antes de resolver su voto.

Críticas al manejo del alza de los combustibles

Parisi aplicó el mismo diagnóstico a la decisión del Gobierno de traspasar rápidamente el aumento internacional de los combustibles a los precios internos.

“Lo mismo que el bencinazo: otra decisión técnica que no se debió haber tomado, sino que era una decisión política”, sostuvo.

El líder del PDG afirmó que la medida afectó especialmente a pequeños transportistas, emprendedores y trabajadores que dependen directamente del combustible, al elevar sus costos en un periodo acotado.

También cuestionó una visión que, según sostuvo, confía excesivamente en que el mercado resolverá los problemas económicos.

“El mercado es bastante cruel y muchas veces desgraciado. Para eso somos una sociedad, y la sociedad tiene que decir: ‘Mire, acá hay un fenómeno internacional donde tenemos que cuidar a la gente’”, afirmó.

Parisi llamó al Ejecutivo a modificar su conducción frente a este tipo de escenarios y advirtió que insistir en decisiones que generan costos sociales termina afectando también el respaldo político del propio Gobierno.

“Solucionar los problemas algunas veces es más fácil que decir ‘yo mando y hago lo que quiero acá’”, concluyó.