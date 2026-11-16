Trump no descarta regreso de Jensen Huang a Nvidia tras escándalo: “Ha aprendido una gran lección”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no tendría inconvenientes con un eventual regreso de Jensen Huang a la dirección ejecutiva de Nvidia, después de que el empresario renunciara la semana pasada en medio de una controversia por sus relaciones extramatrimoniales.

En declaraciones a periodistas antes de partir de la Casa Blanca para una gira por Asia, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de que Huang fuera reincorporado como CEO de la compañía tecnológica.

“No me molestaría”, respondió Trump, quien también consideró que el cofundador de Nvidia “ha aprendido una gran lección” tras el escándalo que precipitó su salida.

Huang renunció el pasado jueves 12 de noviembre, luego de que se conocieran antecedentes sobre relaciones extramatrimoniales, entre ellas una presunta relación con Alice Huang, una empresaria china sobre la cual existen sospechas de vínculos con los servicios de inteligencia de Beijing.

Trump expresa dudas sobre acusaciones de espionaje

Durante el intercambio con la prensa, el presidente estadounidense también abordó las acusaciones contra Alice Huang y reconoció que no tiene certeza sobre su supuesta participación en actividades de espionaje.

“No sé si ella es una espía”, afirmó.

Las sospechas sobre la empresaria han generado preocupación en Estados Unidos por sus antiguos vínculos con Megaspeed International, una compañía con sede en Singapur que fue cliente de Nvidia y que enfrenta cuestionamientos relacionados con el acceso de China a semiconductores estadounidenses.

Sin embargo, no se ha acreditado públicamente que Alice Huang haya actuado como agente de inteligencia china. Beijing ha rechazado las acusaciones y las autoridades estadounidenses mantienen abiertas investigaciones relacionadas con el caso.

La controversia también abrió interrogantes sobre los controles de seguridad de Nvidia, una de las principales empresas del mundo en el desarrollo de procesadores utilizados para inteligencia artificial.

Trump insiste en Tim Cook como posible sucesor

Pese a mostrarse dispuesto a aceptar un eventual regreso de Huang, Trump reiteró su respaldo a Tim Cook, exdirector ejecutivo de Apple, como posible candidato para encabezar Nvidia.

El mandatario ya había propuesto públicamente su nombre después de conocerse la renuncia de Huang, aunque la elección de un nuevo CEO corresponde al directorio de la compañía.

Cook dejó la dirección ejecutiva de Apple en septiembre de 2026 y actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de su directorio.

Tras la salida de Huang, Nvidia designó a Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera, como CEO interina e inició el proceso de búsqueda de un reemplazante permanente.

Por ahora, la empresa no ha anunciado una decisión sobre la sucesión definitiva ni ha confirmado planes para reincorporar a Huang al máximo cargo ejecutivo.