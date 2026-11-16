Jiles y respaldos del PDG a acusación constitucional contra Rabat: “Tenemos dos parlamentarios que lo están pensando; todos los demás están por aprobarla”

La diputada Pamela Jiles se refirió a los respaldos al interior de la bancada parlamentaria que integra —el Partido de la Gente— ante la acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El libelo se interpuso a raíz de la crisis en el Gobierno por las firmas de decretos que rebajaron las penas de condenados por agresiones sexuales a menores de edad, hecho ocurrido luego de un cambio de criterio impulsado por esta administración.

En diálogo con Radio Infinita, Jiles se refirió a los respaldos al interior de la bancada de diputados del PDG para la acusación contra Rabat, ante lo cual detalló que “nosotros tenemos solo dos parlamentarios que, hasta aquí, no están dispuestos a aprobarla, porque todavía lo están pensando”.

“Todos los demás estamos por aprobar la acusación constitucional. Y eso, además, pone una pizca de misterio a un resultado que era súper previsible sin este elemento. Una vez más, el PDG va a ser clave en esa votación“, añadió.

Finalmente, recalcó que “en nuestro caso, hay solamente dos que están pensándolo. Y nosotros esperamos votar en bloque. Es la perspectiva que tenemos a ocho meses de maduración de la bancada. Nos gustaría que la bancada completa aprobara la acusación constitucional a Rabat.