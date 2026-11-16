Cobre inicia la semana a la baja y arriesga perder los US$ 6 la libra por temor en torno a la inversión en la IA

El precio del cobre retrocedió este lunes en la Bolsa de Metales de Londres (LME). Según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el metal cerró con una caída de 1,73% respecto de la sesión del viernes 13 de noviembre.

El cobre grado A se cotizó en US$ 6,07 por libra, lo que equivale a una baja de 1,73% respecto de los US$ 6,17 de la jornada anterior. En toneladas, el precio llegó a US$ 13.375. Con este resultado, el metal quedó por debajo de su promedio de 2026, que se ubica en US$ 6,15 por libra. Ese promedio anual es 39,46% más alto que el registrado a la misma fecha de 2025.

El precio también se alejó del promedio de octubre, que fue de US$ 6,59 por libra, y queda cerca de 8% por debajo de ese nivel. En lo que va de noviembre, el promedio es de US$ 6,32 por libra.

Futuros del cobre también retroceden en los mercados internacionales

Los contratos a futuro también cayeron. El cobre a tres meses retrocedió 1,77% y se cotizó en US$ 6,04 por libra, mientras los contratos para diciembre de 2027 y diciembre de 2028 bajaron 1,77% y 1,80%, respectivamente.

En la Bolsa de Nueva York (Comex), el cobre para entrega en noviembre cerró el viernes en US$ 6,08 por libra. En la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE), el contrato de diciembre llegó a US$ 7,39 por libra, cifra que incluye impuestos.

En cuanto a los inventarios, las existencias en la LME bajaron 0,49% este lunes, hasta 327.475 toneladas. En la Comex se mantuvieron prácticamente estables, con 731.328 toneladas, mientras que en Shanghái cayeron 18,33% en la última semana, hasta 27.642 toneladas.

Aluminio sube más de 5% mientras cae el níquel y el estaño

Entre los demás metales que se transan en Londres, el aluminio destacó con un alza de 5,76%, hasta US$ 3.332 por tonelada, y el zinc subió 2,75%.

En cambio, el estaño cayó 2,90% y el níquel, 1,37%. En tanto, el carbonato de litio se cotizó en US$ 15,25 por kilo al 10 de noviembre, según datos del Banco Central recogidos por Cochilco.

La caída del metal rojo estuvo arrastrada por las acciones ligadas a la inteligencia artificial (IA), que siguen cayendo en Wall Street, con lo que el mercado teme que se retrase la construcción de centros de datos, que son grandes consumidores de cobre por su infraestructura eléctrica.

A eso se sumó la incertidumbre por la salida de Jensen Huang como CEO de Nvidia y la espera por los resultados de la compañía este martes.