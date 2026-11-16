Se detectó fraude interno: CMF multa a EY con UF 1.200 por deficiencias en la auditoría de Hipotecaria La Construcción

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada y a su socio Daniel Zacharow Milleo por deficiencias en la auditoría de los estados financieros de 2022 de Hipotecaria La Construcción S.A. e Hipotecaria La Construcción Leasing S.A.

Según la resolución, el regulador aplicó una multa de UF 1.200 a la auditora y de UF 400 al socio.

La CMF determinó que ambos infringieron la Ley de Mercado de Valores y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAs), que exigen a los auditores externos actuar con cuidado, diligencia y escepticismo profesional, y respaldar sus opiniones con evidencia suficiente y apropiada.

CMF sanciona a EY por deficiencias en auditoría de hipotecarias

El caso se originó luego de que, en marzo de 2023, ambas compañías informaran mediante hechos esenciales que una investigación interna había detectado manipulaciones contables. En Hipotecaria La Construcción, estas implicaron una subvaluación de pasivos de unas UF 18.000, mientras que en Hipotecaria La Construcción Leasing el monto se estimó en UF 55.000.

Un informe forense encargado por el directorio identificó inconsistencias en 71 operaciones de crédito, cuyo pago aparecía registrado en la contabilidad, pero no coincidía con las cartolas bancarias. Las empresas debieron reformular sus estados financieros de 2022 y la opinión de auditoría fue emitida nuevamente en septiembre de 2023 por el mismo socio.

De acuerdo con la resolución, los estados financieros auditados mostraban una disminución inusual y significativa en las cuentas por pagar a terceros respecto de 2021. Sin embargo, los procedimientos de revisión analítica no aportaron evidencia suficiente, porque en algunos casos los auditores se limitaron a transcribir la explicación de la administración sin indagar más.

“Se limitaron a transcribir y confiar en la palabra de la Administración, lo que ha de estimarse grave”, señaló la CMF en su resolución.

Regulador cuestiona falta de evidencia y alertas sobre posibles irregularidades

La CMF también concluyó que las pruebas sobre los pasivos no reunieron evidencia suficiente para respaldar las conclusiones sobre los saldos examinados, y que la auditora no comunicó a los encargados del gobierno corporativo las deficiencias de control interno que había detectado.

Además, el regulador cuestionó que EY no considerara adecuadamente un informe de auditoría interna que advertía denuncias y reclamos de vendedores de viviendas, que afectaban al 5% de las operaciones de 2021. Según la resolución, esas alertas estaban directamente vinculadas con el proceso de pago a vendedores, el mismo rubro donde luego se detectó el fraude.

“Las deficiencias en los procedimientos de auditoría no fueron aisladas, sino reiteradas a través de varios procedimientos”, indica la CMF, que agrega que los defectos se concentraron en el rubro que los propios auditores habían calificado como principal y de riesgo.

EY cuestionó investigación, pero CMF rechazó sus argumentos

En sus descargos, la defensa de EY argumentó que la investigación incurrió en un “sesgo retrospectivo”, al considerar que la existencia de un fraude implicaba necesariamente fallas en la auditoría. La CMF rechazó esos argumentos.

Para fijar la multa, el regulador consideró que la auditora ya había sido sancionada en los últimos cinco años. En enero de 2022 recibió una multa de UF 600 y en septiembre de 2025, otra por el mismo monto, que hoy está en reclamación judicial.

La decisión fue adoptada por el Consejo de la CMF con el voto disidente del comisionado Beltrán de Ramón, quien estuvo de acuerdo con sancionar, pero consideró que la multa a EY debía ser de UF 2.400, por su mayor gravedad y la reiteración de situaciones.