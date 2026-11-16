Robert Pattinson es confirmado como el nuevo James Bond: “Es el mayor honor de mi vida”

Ya es oficial: Robert Pattinson fue confirmado este lunes como el nuevo James Bond.

El actor británico, reconocido por sus papeles en Crepúsculo y The Batman, asumirá el papel del agente 007 en la próxima película de la franquicia, que será dirigida por Denis Villeneuve.

El anuncio fue realizado oficialmente por Amazon MGM Studios, poniendo fin a años de especulaciones sobre quién sucedería a Daniel Craig, cuya última aparición como el célebre espía británico fue en Sin tiempo para morir (2021).

“James Bond es uno de los personajes más legendarios de la historia del cine, y que me hayan confiado el papel del agente 007 es el mayor honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber depositado su confianza en mí”, declaró Robert Pattinson.

“Decir que este papel es un sueño hecho realidad sería quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este extraordinario equipo”, agregó el intérprete de 40 años.

Por su parte, Villeneuve también celebró la elección del protagonista y destacó su capacidad para aportar una nueva interpretación del personaje creado por el escritor Ian Fleming.

“Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los extraordinarios actores que nos acompañaron en este proceso. Estuvimos rodeados de un talento excepcional, pero solo puede haber un agente 007. Estoy inmensamente feliz de darle la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Tiene la esencia atemporal del agente 007 y, al mismo tiempo, aporta un espíritu completamente nuevo. Estoy ansioso por comenzar”, aseguró el director.

Una nuevo agente 007

La confirmación llegó después de un extenso proceso de selección. Según informó Variety a comienzos de noviembre,

Pattinson había participado en pruebas de cámara junto con otros aspirantes, entre ellos Nicholas Hoult. También figuraban entre los candidatos los actores británicos Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor.

La próxima producción será la primera película de James Bond desarrollada bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, después del acuerdo alcanzado en 2025 con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, quienes durante décadas estuvieron al frente de la franquicia.

El proyecto contará con un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, mientras que Amy Pascal y David Heyman estarán a cargo de la producción. Tanya Lapointe ejercerá como productora ejecutiva.

Pattinson se convertirá así en el séptimo actor que interpreta oficialmente a James Bond en el cine, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Su elección también representa un nuevo desafío en una carrera que comenzó a ganar reconocimiento internacional con Harry Potter y el cáliz de fuego (2005).

Asimismo, alcanzó popularidad mundial gracias a la saga Crepúsculo. Posteriormente, participó en producciones como Good Time, El faro, Tenet y The Batman, además de trabajar con Villeneuve en Dune: Parte tres.

Por ahora, Amazon MGM Studios no ha anunciado una fecha de estreno para la nueva película del agente 007.