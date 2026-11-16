Revelan que ex Presidente Boric será padre nuevamente: Además se casará en enero en Santiago

El expresidente Gabriel Boric estaría próximo a convertirse en padre por segunda vez junto a su pareja, la química ambiental y deportista Paula Carrasco.
Según informó este lunes La Segunda, Carrasco tendría un embarazo avanzado y estaría próxima a iniciar su descanso prenatal.
A esto se suma que la pareja también estaría organizando su matrimonio, dado que tienen previsto contraer matrimonio el próximo 30 de enero de 2027, en una celebración que se realizaría en el Estadio Palestino, ubicado en la comuna de Las Condes.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, el evento contempla una ceremonia religiosa al aire libre y una recepción a la que asistirían cerca de 250 invitados.
La información surge a menos de un año de que Boric dejara La Moneda, en marzo de 2026. El exmandatario y Carrasco tuvieron a su primera hija en común, Violeta, en junio de 2025, cuando todavía ejercía la Presidencia de la República.
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