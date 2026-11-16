The Wailers, la histórica banda que acompañó a Bob Marley, se presentará gratis en Rapa Nui

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The Wailers, la histórica banda de reggae que acompañó a Bob Marley, llegará por primera vez a Rapa Nui para ofrecer un concierto gratuito el próximo lunes 7 de diciembre.

La presentación se realizará en Haŋa Vare Vare y será parte de las celebraciones por los 20 años de Surfestival.

El evento reunirá a artistas internacionales, nacionales y locales. Junto a The Wailers se presentarán Movimiento Original, Consequence of Energy, Taoa, Tamu Tapu, Enrique Icka, Experiencia Rapa Nui y Haumoana.

La jornada estará abierta a toda la comunidad y a quienes visiten la isla, y contará con el apoyo y financiamiento de la Municipalidad de Rapa Nui.

La alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati destacó que la actividad permitirá ampliar el acceso a espectáculos culturales gratuitos y cerrar una semana dedicada al deporte.

“Nos llena de satisfacción ser anfitriones de esta gran actividad, que además viene a coronar una intensa semana deportiva marcada por el Campeonato Nacional de Surf”, afirmó.

Precisamente, entre el 2 y el 6 de diciembre se disputará el Rapa Nui Pro 2026 en las olas de Motu Hava.

La competencia será la última fecha del circuito nacional de surf federado y definirá a los campeones de distintas categorías femeninas y masculinas.

Tanto el campeonato como el concierto forman parte de las actividades de Surfestival, cuyo recorrido culminará el 13 de febrero de 2027 en Pichilemu.