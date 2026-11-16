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Empresario fue multado con $2.100 millones en primera condena por delitos ambientales en Chile: Presentó recurso ante tribunales para anular la sanción

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Empresario fue multado con $2.100 millones en primera condena por delitos ambientales en Chile: Presentó recurso ante tribunales para anular la sanción

El empresario Cristian Zaro presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para intentar revertir la primera condena dictada en Chile bajo la nueva Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, que lo sancionó por graves daños a un humedal en la comuna de Mariquina, región de Los Ríos.

Según informó Radio BioBío, el empresario fue condenado a cinco años de libertad vigilada intensiva y al pago de una multa de 30.000 UTM, equivalente a más de $2.100 millones, tras un juicio oral por hechos ocurridos entre octubre de 2023 y febrero de 2024.

La investigación de la Fiscalía acreditó la tala de vegetación nativa en zonas protegidas y la utilización de maquinaria pesada para remover y depositar tierra sobre un humedal del sector Yeco.

Estas intervenciones provocaron la destrucción del ecosistema, la pérdida de hábitats de flora y fauna y la alteración de sus funciones naturales.

Ante el recurso presentado por la defensa, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y querellante en la causa, Daniel Medina, sostuvo que esperan que la sentencia sea ratificada, considerando que durante el proceso se lograron acreditar las infracciones cometidas.

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