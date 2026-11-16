Una roca de 12 gramos hallada en Calama resulta ser el primer meteorito lunar identificado en Sudamérica

Una pequeña roca de apenas 12 gramos encontrada en el desierto de Atacama fue identificada como el primer meteorito de origen lunar registrado en Sudamérica, un descubrimiento que permitirá profundizar en el conocimiento de la historia geológica de la Luna.

Se trata de Calama 957, un ejemplar recuperado el 19 de mayo de 2026 en las cercanías de Calama, Región de Antofagasta, cuya clasificación fue aprobada el pasado 3 de noviembre por el Meteoritical Bulletin, la base de datos internacional que registra y reconoce meteoritos.

El hallazgo fue realizado por los buscadores rusos Mikhail Nepomiluev e Ilya Kriachko, durante una expedición organizada por Juan Pablo Pizarro, director de Atacama Petrolab, y Timur Kriachko.

Posteriormente, especialistas del Instituto Vernadsky, en Rusia, analizaron la composición de la roca y determinaron su procedencia lunar.

¿Por qué es tan excepcional encontrar un meteorito lunar?

La geóloga Millarca Valenzuela, investigadora asociada del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) y académica de la Universidad Católica del Norte, explicó que estos materiales son extraordinariamente escasos.

“Estos objetos representan menos del 1% de los meteoritos recuperados en la Tierra”, señaló la especialista.

De acuerdo con la investigadora, en Chile existen 4.585 meteoritos registrados oficialmente, provenientes en su mayoría de asteroides. Sin embargo, fueron necesarias más de tres décadas de exploraciones en Atacama para identificar el primer ejemplar lunar.

Calama 957 fue clasificado como una brecha feldespática de fusión, una roca compuesta por fragmentos de materiales que se fracturaron y fundieron debido a grandes impactos sobre la superficie de la Luna.

Estos procesos permiten que fragmentos provenientes de distintas profundidades de la corteza lunar queden incorporados en una misma muestra.

Según Valenzuela, el meteorito está asociado a las tierras altas lunares, regiones que contienen algunos de los materiales más antiguos de la corteza del satélite.

Su análisis podría entregar información sobre los impactos que modificaron la superficie lunar y complementar los antecedentes obtenidos mediante las muestras recolectadas por las misiones Apolo.

El descubrimiento también puso nuevamente en discusión las dificultades que enfrenta Chile para conservar y estudiar los meteoritos recuperados en su territorio.

Valenzuela advirtió que, pese al aumento de hallazgos gracias al trabajo de exploradores nacionales e internacionales, una parte importante de estas rocas termina en colecciones e instituciones extranjeras.

Según estimaciones de la académica, más de cuatro toneladas de meteoritos encontrados en Chile habrían salido del país durante los últimos años.

La investigadora planteó que esta situación limita las oportunidades de desarrollar estudios científicos nacionales, especialmente ante la escasez de laboratorios y especialistas dedicados al análisis de estos materiales.

Por ello, propuso avanzar en mecanismos que regulen su extracción y salida del territorio, junto con fortalecer la colaboración científica internacional y asegurar que parte de las muestras permanezca disponible para investigaciones en Chile.

El hallazgo de Calama 957 refuerza, además, la importancia del desierto de Atacama como uno de los principales territorios para el estudio de meteoritos, gracias a sus condiciones de extrema aridez, que favorecen su conservación durante extensos períodos.