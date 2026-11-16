Quiroz relativiza el costo de US$ 820 millones del proyecto de combustibles: “El impacto fiscal más concreto son los US$ 240 millones”

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este lunes en general y en particular, por unanimidad, el proyecto de ley que busca contener el alza de los combustibles, que incorpora el acuerdo alcanzado por el Gobierno con gremios de camioneros la semana pasada.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que espera que la iniciativa sea despachada hoy por ambas cámaras para que la rebaja comience a regir este jueves.

Tras la votación, el secretario de Estado detalló que el proyecto debe pasar por la Sala de la Cámara, luego por la Comisión de Hacienda del Senado y finalmente por la Sala del Senado, en una tramitación que el Gobierno busca completar durante la jornada.

Según la indicación ingresada por Hacienda, el precio de la gasolina quedará fijado en el nivel que tenía el 5 de noviembre y el del diésel, en $100 por debajo de ese valor. Ambas medidas regirán desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 7 de abril de 2027.

“Esperamos que se despache hoy día para que el descuento aplique este jueves”, afirmó Quiroz.

Proyecto contempla un costo fiscal de US$ 820 millones

Respecto del costo de la iniciativa, el ministro explicó que debe separarse en dos partes. Una corresponde al gasto directo en subsidios, que estimó en unos US$ 240 millones, y la otra a los ingresos que el fisco dejaría de recibir, que calificó como una cifra “más hipotética”.

“La verdad es que el costo mismo, que es el gasto del subsidio, es del orden de 240 millones de dólares”, sostuvo. “De ahí, al total de 820, se van sumando ingresos que se dejarían de percibir, que son un poco más hipotéticos”, agregó.

El informe financiero de la Dirección de Presupuestos (Dipres) estima el costo total en US$ 820 millones al tipo de cambio actual, repartidos entre 2026, 2027 y 2028. La mayor parte, unos US$ 523 millones, se concentraría en 2027.

Quiroz descarta ampliar beneficios a pescadores y otros sectores

Consultado por las solicitudes de parlamentarios para ampliar el beneficio a pescadores y otros sectores, Quiroz lo descartó. El ministro recordó que los pescadores, el transporte colectivo en regiones y los taxis ya recibieron bonificaciones en el alza anterior, y que esta vez la medida se enfoca en el transporte terrestre de carga, que no había sido beneficiado.

“En esta ocasión estamos hablando del transporte terrestre, que no había sido objeto hasta ahora”, señaló.

Sobre el efecto para la ciudadanía, Quiroz dijo que el más directo es la baja de $40 en el precio de las gasolinas este jueves. A eso se suma, según explicó, un efecto indirecto, ya que contener el precio del diésel hasta abril ayudaría a moderar el traspaso de las alzas a otros bienes.

“El primero es que el precio de las gasolinas baja 40 pesos este jueves”, afirmó. “Y de modo indirecto, el contener el alza del diésel de aquí hasta el 7 de abril (…) lo que contribuye es a aminorar el impacto de las futuras alzas de precios”, agregó.

Respecto de la tarifa del transporte público, congelada hasta el 31 de diciembre, el ministro no descartó un alza para después de esa fecha. “Bueno, eso lo tendremos que ver en su minuto”, respondió.