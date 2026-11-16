Decretan prisión preventiva para padre del subsecretario Máximo Pavez tras chocar carreta en estado de ebriedad

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Colina decretó prisión preventiva para Máximo Pavez Cerda, padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez Cantillano.

De acuerdo con los antecedentes, el imputado protagonizó un choque contra una carreta en Lampa mientras conducía en estado de ebriedad durante la jornada del viernes 13 de septiembre.

En la carreta, se trasladaban una pareja junto a su hija menor de dos años. El hombre se encuentra en riesgo vital en la Clínica Dávila y la menor se encuentra grave, pero estable, según consignó Radio Bio Bio.

Asimismo, el imputado marcó 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre en el examen.

El fiscal Gonzalo Álvarez, de la Fiscalía Centro Norte, formalizó al imputado como autor de conducir en estado de ebriedad provocando lesiones graves gravísimas a una víctima y delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves a otras dos personas.

En esa línea, se estableció un plazo de investigación de 120 días.

“Atendida principalmente la naturaleza de los hechos por los que han sido formalizados, la gravedad de los mismos hace entender al Ministerio Público que la libertad del imputado efectivamente constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuestión que fue compartida por el tribunal”, informó el fiscal Álvarez tras la audiencia.

“lo que señala el informe preliminar es que iba a una velocidad no razonable ni prudente”, agregó.

Asimismo, explicó que “el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad ocasionando lesiones graves, gravísimas, como sería el caso, contempla una penalidad que parte de los tres años y un día”.

“Evidentemente, como se indicó también en reiteradas ocasiones en la audiencia, la salud de las víctimas está en constante evolución. Por lo tanto, debemos estar atentos a qué es lo que ocurra con ellos”, concluiyó.