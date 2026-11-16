(EFE) — El Papa León XIV se despidió de Perú, parada final de su gira suramericana, y el país donde pasó veinte años de su vida, al expresar su gratitud “por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión” y al afirmar: “Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”.

“Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!“, manifestó León XIV durante la homilía, donde reafirmó que el pueblo de Perú también es el suyo.

El pontífice agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios y a las numerosas personas y comunidades que hicieron posible este viaje y a “quienes participaron en los encuentros a través de medios de comunicación, aquí en las llanuras y también allá en las montañas, en la Amazonia, y en todo Perú”.

“¡Muchas gracias a todos! Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro“, añadió el máximo jerarca de la Iglesia católica después de la misa a la que asistieron un millón y medio de personas.

“Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita”, añadió León XIV.

El papa aseveró que los cantos, danzas coloridas y el aroma de los sahumerios han fortalecido su pasión por la misión que dirige hasta los confines del mundo.

“He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes”, destacó el sumo pontífice, quien concluyó su visita al país con: “¡Que Dios te bendiga, mi Perú! ¡Que María te cubra con su manto!”.

Con esta homilía, ante 1,5 millones de fieles, León XIV culminó su primera gira por América Latina, tras haber visitado previamente a Uruguay y a Argentina, en un viaje que emprendió apenas tres semanas después de ser operado en Roma de un cáncer de pulmón.

La visita del papa a Perú ha supuesto el regreso de Robert Prevost a su país adoptivo, en el que adquirió la nacionalidad peruana, luego de pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982, cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el Papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.