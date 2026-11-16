Durante la jornada de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados eligió a quienes conformarán la comisión revisora de la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La lista se definió a cinco parlamentarios tras un sorteo por tómbola. Los nombres no corresponden a representantes de la Mesa de la Cámara de Diputados ni tampoco a firmantes del libelo.

La AC contra el ministro Rabat fue ingresada el pasado jueves 12 de noviembre y surge tras la polémica aprobación de reducir 54 penas en favor de condenados por delitos sexuales en contra de menores de edad.

Según consignó La Tercera, el documento se conforma de 189 páginas en que se acusa a Rabat de “haber cometido abuso de poder e infringido las leyes por omisión” y de haber infringido la Constitución tras la firma de los decretos.

Revisa aquí quiénes conforman la comisión

Los diputados que deberán revisar los antecedentes de la acusación constitucional son en su mayoría parte de la oposición. Además, ningún republicano conforma la lista.