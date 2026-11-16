Esta jornada, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad y con 13 a favor el proyecto del Gobierno que propone medidas para contener las alzas de los precios de los combustibles, además de aliviar la carga financiera de las empresas de transporte de carga.

Con esta votación, la propuesta quedó en condiciones de ser discutida en la Sala de la Cámara, donde el Ejecutivo espera que sea tratada durante esta misma jornada. Posteriormente, la iniciativa deberá continuar con su tramitación en el Senado.

El proyecto contempla medidas transitorias para evitar nuevas alzas en los precios de las gasolinas y el diésel hasta el 3 de febrero de 2027. También se considera dejar sin efecto los incrementos aplicados el pasado 11 de noviembre y modificar el tratamiento de los montos negativos asociados a la recuperación del impuesto específico a los combustibles para las compañías de transporte de carga.

Además, establece una escala diferenciada de recuperación del impuesto específico al diésel durante 2027, en base a los ingresos anuales de las empresas transportistas. Los porcentajes van desde el 80% para aquellas que tengan ingresos de hasta 2.400 UF, y hasta un 31% para las que superen las 20.000 UF.

En el artículo 3, con excepción de su numeral 3, fue aprobado por 12 votos a favor y uno en contra, correspondiente a la diputada Irací Hassler (PC). Este introduce cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), cuyo objetivo es modificar la forma en que se aplica la recuperación del impuesto específico a los combustibles para las empresas transportistas.

La iniciativa busca modificar el tratamiento tributario de los montos negativos asociados a la recuperación del impuesto específico a los combustibles que realizan las empresas de transporte de carga. En concreto, propone que estos saldos puedan compensarse con créditos generados en períodos posteriores, evitando que las compañías deban efectuar un desembolso inmediato y permitiéndoles aliviar su carga financiera.