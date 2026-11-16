Sigdo Koppers y AMG Alliance impulsan un proyecto de US$ 800 millones para construir una planta que transformaría residuos sólidos domiciliarios en electricidad. La iniciativa, denominada EcoVera Territorium, fue presentada al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Según informó La Tercera, la planta tendría capacidad para procesar hasta 1 millón de toneladas de residuos al año y generaría unos 800 GWh de electricidad anualmente, lo que equivale al consumo eléctrico de cuatro comunas de Santiago.

Proyecto busca transformar el 97% de los residuos en energía y materiales

El proyecto contempla aprovechar cerca del 97% de los residuos recibidos. Un 70% se destinaría a valorización energética y un 27% a la producción de áridos sintéticos, una vez extraído el material férrico para su reciclaje. El 3% restante requeriría tratamiento y disposición final controlada.

“Chile necesita avanzar en soluciones de largo plazo para desafíos de infraestructura que son estratégicos para su desarrollo”, afirmó el presidente ejecutivo de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz.

“Por eso hemos querido contribuir al financiamiento de los estudios de una iniciativa que puede aportar nuevas alternativas para abordar la gestión de residuos en el país”, agregó.

La iniciativa fue presentada a la Dirección General de Concesiones del MOP mediante una solicitud de declaración de interés público. Ya superó la etapa de admisibilidad y continúa su evaluación sectorial y de interés público por parte del ministerio.

Planta generaría 4.000 empleos durante su construcción

Según sus impulsores, el proyecto generaría alrededor de 4.000 empleos durante el peak de su construcción, que tomaría entre tres y cuatro años, y 230 puestos de trabajo durante su operación.

“Los residuos tienen un costo para las ciudades incluso después de que salen de nuestras casas. EcoVera Territorium propone recuperar parte de su valor y reducir la presión sobre los rellenos sanitarios”, sostuvo Mauricio Castillo, director ejecutivo de EcoVera Territorium.

Castillo explicó que la propuesta es fruto de un año y medio de trabajo, que incluyó visitas a plantas europeas y reuniones con autoridades, especialistas, organizaciones ambientales y actores ciudadanos. Además, dijo que inversionistas europeos han manifestado interés en participar en el financiamiento.

El proyecto se da en un contexto de alta dependencia de los rellenos sanitarios. En 2023, Chile registró 8,65 millones de toneladas de residuos municipales no peligrosos, y los rellenos sanitarios concentraron el 83,1% de la disposición final informada.