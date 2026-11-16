Un hombre asesinó a un adolescente de 15 años este domingo, al dispararle en la cabeza mientras el menor de edad estaba al interior de una camioneta que atropelló a su perro, en la comuna de Toltén, ubicada en la Región de La Araucanía.

De acuerdo con información del subprefecto Sergio Larcón, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), el hecho ocurrió en la caleta de Queule, en la comuna de Toltén, durante la noche del domingo 15 de noviembre, según consignó T13.

“En horas de la noche del día de ayer (domingo), el fiscal de primeras diligencias solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios hasta la localidad de Queule, comuna de Toltén, producto de un menor de edad que habría sido víctima de lesiones por un impacto balístico“, señaló.

En esa línea, indicó que el personal policial y del Laboratorio Criminalístico se trasladó a la zona para esclarecer los hechos. Tras ello, establecieron que el “menor de edad de 15 años habría sido lesionado por un proyectil balístico sin salida en su zona del mentón”.

El adolescente fue trasladado hasta el Hospital Santa Elisa de Mariquina, pero luego fue derivado, por la gravedad de sus heridas, al Hospital de Valdivia, donde falleció posteriormente.

Discusión se habría originado por atropello del perro

Larcón detalló que, alrededor de las 22:00 horas del domingo, “un vehículo particular transitaba dentro de las calles de esa localidad, donde, producto de un altercado con un particular, producto del posible atropello de un perro, se había generado una discusión entre ambas personas“.

“Lo que generó que, finalmente, el dueño del can habría efectuado un disparo, ocasionándole la lesión que le costó la vida al menor que iba al interior de ese vehículo”, añadió.

Asimismo, confirmó que el hombre que disparó contra el adolescente tiene 24 años y es de nacionalidad chilena.

El sujeto quedó en calidad de detenido y su arresto se amplió hasta el próximo miércoles 18 de noviembre a las 12:00 horas.