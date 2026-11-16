(EFE).- El presidente José Antonio Kast reconoció este lunes que el 2026 ha sido “un año complejo” y dijo que tiene “esperanza” en que la situación del país mejorará el siguiente, en medio de un declive sostenido de su popularidad en las encuestas.

“Nos ha tocado un año complejo“, afirmó el mandatario ultraconservador en un punto de prensa desde Vietnam, donde dio comienzo a su primera gira oficial por Asia.

Entre las dificultades que ha atravesado el Ejecutivo, Kast mencionó las inundaciones y aluviones provocados por El Niño —”un fenómeno climático como el que no habíamos tenido en las últimas décadas”—, así como el alza del precio de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio.

“Puedo entender la situación que viven muchos compatriotas, pero vuelvo a insistir: seguimos trabajando para ir mejorando las condiciones para que nuestro país salga adelante”, indicó.

Diversas encuestas publicadas este fin de semana sitúan por debajo del 30% la aprobación de Kast, que fue elegido el pasado diciembre con el 58,1% de los votos.

Criteria publicó el domingo que la popularidad del mandatario cayó al 18%, su nivel más bajo desde que llegó al poder en marzo pasado, mientras que su desaprobación subió al 72%, cinco puntos más que la semana anterior.

Cadem, por su parte, situó la aprobación del gobernante en un 27% y la desaprobación en el 69%.

“Creemos que a comienzos ya del próximo año vamos a ver una situación algo distinta y esperamos que mejoren los índices de empleo y también que mejoren los índices de inversión en nuestro país”, apuntó.

“Tenemos esa esperanza, ese optimismo de que el próximo año será un buen año”, añadió Kast, que ganó las elecciones con la promesa de reactivar la economía y solucionar la crisis de seguridad y frenar la migración irregular.

Desde su llegada a La Moneda, el Gobierno ha tenido que enfrentar distintos escándalos, que ya se han cobrado la salida de tres ministros.

La popularidad del mandatario empezó a caer a los pocos días de llegar al poder, cuando Kast decidió no recurrir a un mecanismo estatal que sirve para neutralizar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, con lo que trasladó a los consumidores todo el aumento provocado por la guerra en Oriente Medio.

En las últimas semanas, la imagen del presidente se ha visto lastrada por el escándalo de la liberación de medio centenar de pederastas y por el paro de camioneros y transportistas que mantuvo bloqueadas de manera parcial la semana pasada las principales rutas del país.