Esta mañana, el Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) activaron la campaña preventiva “Un alto al fuego“, con el propósito de reforzar la preparación frente al inicio del período de mayor riesgo de incendios forestales en el país.

Tras los pronósticos de altas temperaturas para los próximos meses y la abundante vegetación que creció producto de las intensas lluvias en el territorio, se transforman en un riesgo para la propagación de incendios.

La estrategia comunicacional contempla cápsulas informativas y spots de sensibilización basados en las experiencias de personas damnificadas durante los siniestros ocurridos en la Región del Biobío.

¿Cuáles son las estrategias de los organismos?

Como parte de la preparación para la temporada de incendios forestales, el Gobierno anunció las siguientes medidas orientadas a anticipar la respuesta ante posibles siniestros forestales: