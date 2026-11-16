Esta mañana, el Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) activaron la campaña preventiva “Un alto al fuego“, con el propósito de reforzar la preparación frente al inicio del período de mayor riesgo de incendios forestales en el país.
Tras los pronósticos de altas temperaturas para los próximos meses y la abundante vegetación que creció producto de las intensas lluvias en el territorio, se transforman en un riesgo para la propagación de incendios.
La estrategia comunicacional contempla cápsulas informativas y spots de sensibilización basados en las experiencias de personas damnificadas durante los siniestros ocurridos en la Región del Biobío.
¿Cuáles son las estrategias de los organismos?
Como parte de la preparación para la temporada de incendios forestales, el Gobierno anunció las siguientes medidas orientadas a anticipar la respuesta ante posibles siniestros forestales:
- Anticipar la respuesta ante emergencias.
- Coordinar el trabajo con los municipios.
- Mantener labores preventivas.
- Coordinación con los municipios para las faenas de despejo en los límites urbanos.
- Incorporar un helicóptero certificado para realizar vuelos nocturnos durante la temporada de incendios forestales.
- Reforzar la prevención de incendios forestales y la responsabilidad de la ciudadanía.
Lo más leído
- Daniel Mansuy analiza respuesta del gobierno al paro de camioneros y cuestiona decisión sobre combustibles
- Nuevo presidente de Azul Azul aborda el sueño del estadio propio y advierte que “es difícil proyectar a corto plazo”
- Eduardo Sepúlveda por apoyo de Jiles a AC contra Rabat: “Hay que tener mucho cuidado con el populismo, porque se sabe lo nocivo de sus resultados”
- Alfredo Joignant y el desplome de Kast: “No se debe gobernar con las encuestas, pero tampoco se las puede ignorar”
- Mónica Rincón cuestiona participación de Silvana Donoso en selección de fiscal regional de Valparaíso: “Es escandaloso que no se haya inhabilitado”