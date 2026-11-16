El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que hay compañías mineras con operaciones a ambos lados de la cordillera que están conversando para integrar o coordinar sus proyectos de cobre.

Según Mas, en entrevista con Bloomberg, el aporte de Chile estaría en su infraestructura. El país podría proveer energía, agua, puertos y experiencia minera para desarrollar los yacimientos del lado argentino, donde se concentran algunos de los proyectos de cobre más grandes de la región.

“El gobierno quiere ser un facilitador. Queremos que el sector privado desarrolle sus ideas”, afirmó el biministro.

Chile busca facilitar la integración de proyectos mineros con Argentina

Sin embargo, reconoció que la integración tiene límites. El uso de agua y caminos chilenos para proyectos argentinos, y la exportación de cobre trasandino por puertos nacionales, abre preguntas sensibles, como en qué país deben pagarse los impuestos.

“No es tan fácil políticamente”, dijo Mas, quien explicó que el Gobierno mantiene conversaciones tanto con la administración de Javier Milei como con las autoridades provinciales para que ambos países cooperen en lugar de competir.

Uno de los casos que mencionó fue Vicuña, el proyecto de BHP y Lundin Mining en la provincia de San Juan, que podría usar puertos chilenos para sus exportaciones. Para eso, según Mas, sería necesario adaptar los acuerdos tributarios y de tránsito entre ambos países.

El biministro agregó que el Gobierno trabaja con proveedores mineros chilenos que buscan expandirse hacia Argentina, incluso para resolver trabas como el traslado de trabajadores entre ambos países.

Mineras preparan inversiones por más de US$ 40.000 millones en Argentina

Las conversaciones se dan en un momento de fuerte interés por el cobre argentino. Según Bloomberg, grandes mineras se preparan para invertir más de US$ 40.000 millones en proyectos como Vicuña, El Pachón, de Glencore, y Los Azules, de McEwen Copper, impulsadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Milei.

Ambos gobiernos reactivaron este año la cooperación bajo el Tratado sobre Integración y Complementación Minera, firmado en 1997, y autoridades chilenas viajaron a San Juan junto a empresas y gremios para discutir inversiones y logística.

Para Chile, el interés por el cobre argentino llega en medio de una caída de su propia producción. Entre enero y septiembre, el país produjo 3.633,2 mil toneladas de cobre, el menor nivel para ese período desde al menos 2006 y 8,5% menos que en igual lapso de 2025, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).