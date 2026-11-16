La jefa y el subjefe de la bancada de diputados de la UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, acusaron que los tres parlamentarios de oposición que fueron sorteados para formar parte de la comisión que analizará la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tienen una “falta evidente de imparcialidad”.

Durante esta jornada se informó qué diputados integrarán la comisión que revisará el libelo presentado por partidos de la oposición a raíz de la polémica por la rebaja de penas a pederastas.

En concreto, fueron cinco los diputados elegidos, lo que dejó a la comisión con una mayoría opositora:

Carlos Chandía (Renovación Nacional)

Lorena Pizarro (Partido Comunista)

Germán Verdugo (Partido Nacional Libertario)

Raúl Soto (Partido por la Democracia)

Lorena Fries (Frente Amplio)

Tras ello, la bancada de la UDI emitió un comunicado en el que advirtió que los diputados Raúl Soto, Lorena Pizarro y Lorena Fries “ya tienen una opinión preconcebida respecto del libelo de la oposición”.

Si bien los parlamentarios de la UDI señalaron que “el pronunciamiento de la comisión no es vinculante, puesto que la decisión final corresponde a la Sala de la Cámara de Diputados” remarcaron que “los tres diputados de oposición que salieron sorteados no solo hayan emitido diversas opiniones sobre la acusación, sino que incluso hayan participado en su elaboración, pese a no haberla firmado“.

Los legisladores recordaron las declaraciones de los parlamentarios que han criticado duramente a Rabat. Mencionaron en especial las palabras de Soto respecto al hecho, con dichos como: “Hay principios éticos y políticos que van a regir nuestro actuar” o “los parlamentarios van a tener dos caminos: o se ponen del lado de las víctimas o del lado de los victimarios”, lo que el sector califica como una “extorsión moral”.

Pese a que reconocieron que existe libertad para emitir opiniones antes de votar la acusación constitucional contra el secretario de Estado, insistieron en que los parlamentarios sorteados “no solo han cuestionado al ministro de Justicia, sino que también participaron en la elaboración de la AC y han formulado duras acusaciones en su contra, absolutamente infundadas”.

“Incluso, el diputado Soto ejerció durante todas estas semanas como vocero de la acusación, lo que pone en entredicho su imparcialidad para evaluar los antecedentes. Por eso, no tiene ningún sentido dilatar la tramitación de esta acusación y lo que corresponde es reducir al mínimo los plazos”, añadieron.

Así las cosas, se refirieron a cuando se sostuvo que Rabat ya no es un “interlocutor válido” y advirtieron que, ante ello, el ministro “no tiene ninguna garantía de ser escuchado con imparcialidad si es que quienes deben evaluar su defensa ya lo descalificaron de manera pública”.