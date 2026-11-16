El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, abordó los votos de su colectividad frente a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.

En conversación con Hoy es Noticia, Ramírez comentó los dichos de parlamentarios de su bancada, Marlene Pérez y Hotuiti Teao, quienes se han manifestado abiertos a respaldar el libelo acusatorio impulsado por la oposición, y reveló que todos los diputados gremialistas votarían en contra de esta acción.

“Como es costumbre en las acusaciones constitucionales y en prácticamente todos los proyectos de ley (…) la UDI vota unida y esta vez no va a ser la excepción“, dijo.

#HoyEsNoticiaCNN | Guillermo Ramírez, diputado y presidente UDI, por AC contra Rabat: “La UDI vota unida (…) No tengo ninguna duda que habrá una decisión unánime de no apoyar” 💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/pSI41lmEwO — CNN Chile (@CNNChile) November 16, 2026

A pesar de que el líder gremiliasta señaló haber conversado con todos sus parlamentarios y confía en que se tomará una decisión ampliada por toda la colectividad en la Cámara.

“Yo no tengo ninguna duda de que, estudiando la acusación constitucional, va a haber una decisión unánime de no apoyarlo y, por lo tanto, si es que esa disciplina se mantiene también en los otros partidos oficialistas, la acusación probablemente no pueda avanzar en la Cámara de Diputados“, agregó.

Al consultarle por la situación de Pérez y Teao, el representante del distrito 8 indicó: “Yo quiero que ellos sean los que anuncien lo que van a hacer con su voto, ellos se comunican con su electorado, pero a por entender pocas palabras. Yo estoy tranquilo y confiado”.

Respecto a una eventual libertad de acción para los diputados UDI, Ramírez fue enfático en su respuesta, al decir que “no”, debido a la gravedad del hecho, al tratarse de una acción constitucional.

“No, porque la verdad es que estamos hablando de una acusación constitucional que, como te digo, imputa faltas constitucionales ilegales y además genera una sanción que es muy grave. Entonces, frente a temas de esta magnitud, por supuesto que por lo menos en la UDI nunca ha habido libertad de acción”, agregó.

El presidente de la UDI dijo que no le daría lo mismo que alguien votara en contra del líbelo, sino que: “Me importaría mucho”, y si alguno quiere decir abstenerse, Ramírez reveló que “la abstención es un voto en contra de la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, por lo tanto, entre la abstención y el rechazo, el efecto es exactamente el mismo”.

#HoyEsNoticiaCNN | Guillermo Ramírez, diputado y presidente UDI, por votos del partido en AC contra Rabat: “No me daría nada lo mismo que alguien lo aprobara” 💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/xBIjKsd92Z — CNN Chile (@CNNChile) November 16, 2026

Al preguntarle por el comunicado de la diputada Flor Weisse y Sergio Bobadilla por “imparcialidad” de los integrantes elegidos este lunes para revisar el texto acusatorio, Ramírez defendió lo planteado por Weisse, agregando que “lo que ella está diciendo es que esta es una comisión que carece de imparcialidad, porque antes de este sorteo, justamente esos tres diputados habían sido de los voceros más importantes que había tenido la acusación constitucional”.