Nvidia presentará este martes 17 de noviembre, después del cierre de Wall Street, sus resultados del tercer trimestre de su año fiscal 2027. Será el primer reporte de la compañía tras la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo y la primera gran intervención pública de Colette Kress, hasta ahora directora de finanzas y actual CEO interina.

El consenso de analistas apunta a ingresos de entre US$ 108.800 millones y US$ 109.300 millones, cerca de 91% más que en igual período del año anterior, y a una utilidad ajustada de US$ 2,47 por acción. La propia compañía había proyectado ingresos por US$ 108.000 millones para el trimestre, con un margen bruto cercano a 74%.

Nvidia enfrenta altas expectativas para sus resultados trimestrales

Sin embargo, según un análisis de XTB, el desafío para Nvidia no está solo en cumplir esas cifras. En sus últimos siete reportes, la compañía superó el consenso de ingresos en todos los trimestres, con una sorpresa mediana de 3,2%.

“Repetir la sorpresa mediana llevaría los ingresos hacia aproximadamente US$ 112.000-US$ 113.000 millones, mientras un beat fuerte situaría la cifra algo por encima de US$ 113.000 millones. Esto explica por qué una compañía puede ‘superar expectativas’ y aun así caer”, señala el análisis de Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

Los inversionistas llegan a la presentación con la acción en una posición inusual. Según XTB, el título acumula una caída cercana a 32% desde sus máximos y seis semanas consecutivas de descensos. Aun así, en los últimos 90 días hubo 37 revisiones al alza de las estimaciones de utilidades y solo una a la baja.

Por eso, el análisis sostiene que la caída de la acción se explica más por una menor disposición de los inversionistas a pagar por las ganancias futuras que por un deterioro de las expectativas. Desde fines de julio, la relación entre el precio y las utilidades esperadas cayó de 22,9 a 10,3 veces.

El mercado de opciones descuenta un movimiento cercano a 9,1% en la acción tras los resultados, frente a una reacción mediana de 3,2% en los últimos reportes. Con un precio cercano a US$ 163, eso implica un rango de entre US$ 148 y US$ 178.

Proyecciones para el cuarto trimestre serán clave para Nvidia

Más allá del trimestre terminado, el foco estará en las proyecciones para el cuarto trimestre. El consenso se ubica cerca de US$ 124.500 millones, y según XTB, una cifra en ese nivel podría generar una reacción contenida si el mercado espera algo más cercano a US$ 129.000 millones.

Los inversionistas también seguirán de cerca el margen bruto, que llegó a 75% en el segundo trimestre y que la compañía anticipó podría bajar a entre 71% y 72% en el cuarto. A eso se suma la transición hacia Vera Rubin, su próxima arquitectura de chips, que ya está en producción.

“Cualquier comentario sobre cronograma de entregas, capacidad disponible, demanda de hyperscalers y transición Blackwell-Rubin puede tener más impacto sobre las estimaciones de 2027 y 2028 que el resultado de Q3”, plantea el estudio.

China y la transición de liderazgo también estarán bajo la lupa

Otro punto de atención será China. La guía de la compañía no incorpora ventas de chips para centros de datos en ese país, pero las investigaciones y los posibles cambios regulatorios mantienen la incertidumbre sobre clientes, intermediarios y controles de exportación.

En ese contexto, Colette Kress deberá mostrar continuidad en la estrategia de la compañía. Según XTB, podrían surgir preguntas sobre la búsqueda de un CEO permanente, la relación con sus principales clientes y la política de inversiones en empresas de infraestructura.

“El resultado del martes determinará si la caída reciente fue una corrección de expectativas alrededor de una compañía que continúa creciendo extraordinariamente rápido, o si el mercado empieza finalmente a reducir también sus previsiones fundamentales para Nvidia”, concluye el análisis.