El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia este lunes de los dichos del titular de Agricultura, Jaime Campos, en los que destacó que los precios de las frutas estarán más baratos para los consumidores debido a la caída en las exportaciones causadas por los sistemas frontales que han afectado al sector agrícola.

En conversación con Radio Infinita, el ministro Campos remarcó: “No me sorprendería que, mirado desde el punto de vista interno, ya que opera la ley de oferta y demanda, este año vamos a comer fruta como locos y a precios baratos“.

“Depende de cómo lo mires. Para los consumidores a lo mejor es bueno”, añadió.

Estas palabras enseguida generaron cuestionamientos, tanto desde la oposición como del oficialismo. Cabe recordar que el diputado René Manuel García (RN) y el senador Miguel Becker (RN) criticaron a la autoridad.

“La verdad es que ahora entiendo por qué la agricultura está como está, porque tenemos un abogado de ministro y no un agricultor que ha sufrido todas las inclemencias que hemos sufrido todos los que de una u otra manera trabajamos en el campo”, arremetió el diputado.

“Quiero disculparme por las declaraciones”

El secretario de Estado se refirió a los dichos de su par, los que también cuestionó y por los que, incluso, pidió disculpas, según consignó Radio ADN.

“Quiero disculparme por las declaraciones del ministro de Agricultura (…) No corresponde“, manifestó.