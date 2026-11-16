Esta jornada, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, y el CEO y fundador de OpenAI, San Altman, suscribieron un memorándum de entendimiento con el objetivo de establecer “OpenAI para Chile”, iniciativa enmarcada en el programa “OpenAI for Countries” y orientada para que el Estado adopte el uso de inteligencia artificial (IA) de manera segura y responsable para mejorar los servicios.

La cartera participará inicialmente junto a OpenAI en la coordinación de la propuesta a través de un comité de trabajo, junto a otras entidades públicas que podrían sumarse según sus atribuciones y presupuestos.

En un principio, se espera que el comité se reúna mensualmente para revisar los planes de trabajo y las prioridades. Además de definir las entidades y los casos prioritarios.

Tras la firma, la ministra Lincolao sostuvo que “OpenAI está a la vanguardia de la revolución tecnológica más importante de la historia. Más de 1.200 millones de personas utilizan ChatGPT cada semana, y hoy Chile se convierte en el primer país latinoamericano en establecer esta colaboración directa con OpenAI. Esto nos permitirá impulsar descubrimientos científicos, promover el uso seguro de modelos de inteligencia artificial de frontera, formar talento y apoyar a nuestras pymes y startups”.

Las tres líneas de trabajo del acuerdo:

Este memorándum considera tres ejes de trabajo:

Gestión pública más ágil : Se investigará la adopción de tecnología en procesos de gestión administrativa del Ministerio. Este podrá pedir apoyo de OpenAI para incorporar nuevos modelos, junto con asesoría y capacitaciones.

: Se investigará la adopción de tecnología en procesos de gestión administrativa del Ministerio. Este podrá pedir apoyo de OpenAI para incorporar nuevos modelos, junto con asesoría y capacitaciones. Capacidades en el Estado : Se buscará desarrollar un enfoque práctico de formación en IA, adaptado a las funciones de cada persona. Además, podrá incluir el uso eficaz de herramientas de IA, la verificación de resultados, la protección de información sensible y la supervisión humana.

: Se buscará desarrollar un enfoque práctico de formación en IA, adaptado a las funciones de cada persona. Además, podrá incluir el uso eficaz de herramientas de IA, la verificación de resultados, la protección de información sensible y la supervisión humana. Ecosistema de startups: Se incentivará la cooperación para apoyar a stratups chilenas a la innovación en IA, de modo que emprendedores desarrollen y apliquen esta tecnología en emprendimientos y otras prioridades de la cartera. Además, de incluir acceso a programas y tecnología de OpenAI, orientación técnica, mentorías y vinculación con instituciones públicas y otros organismos.

El éxito de este acuerdo se medirá en lo que las personas perciben día a día: el tiempo ahorrado, la calidad del servicio y la satisfacción de las personas usuarias.